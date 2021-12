good health tips जानिए आंवला के चूर्ण में शहद मिलाकर खाने से सेहत को होने वाले फायदे के बारे में

आंवला और शहद दोनों सेहत के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है लेकिन अगर आंवला चूर्ण और शहद को मिलाकर इसका सेवन किया जाए तो इसके कई फायदे होते हैं। आंवला चूर्ण और शहद में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। आंवला में विटामिन सी विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं जो आपकी आंखों और इम्यूनिटी के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके अलावा आंवला में फाइबर प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है।

Benefits of Amla Powder and Honey for health