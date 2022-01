डायबिटीज के पेशेंट के लिए बेहद फायदेमंद है सौंफ, जानिए लाभ

डायबिटीज के मरीज सौंफ का सेवन ऐसे ही चबाकर कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो सौंफ की चाय बना कर पीना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सौंफ का सेवन ना केवल आपकी डायबिटीज को कंट्रोल रखने में मदद करेगा, बल्कि यह आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने, वजन को नियंत्रित रखने, मुंह की दुर्गंध दूर करने तथा अनिद्रा की समस्या में राहत पहुंचाने में भी बहुत फायदेमंद हो सकती है।

Updated: January 26, 2022 10:26:19 am

Benefits of Fennel For Diabetic Patients In Hindi