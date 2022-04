Medicinal Properties Of Pineapple: गठिया से लेकर वेट लॉस और कैंसर तक में फायदेमंद है अनानास, जानिए खाने का सही समय और तरीका

अनानास यदि सही समय और सही तरीके से खाया जाए तो इसके फायदे बहुत मिलेंगे। तो चलिए आपको बताएं कि अनानास किन बीमारियों में फायदेमंद है और इसे कब-कैसे खाना ज्यादा फायदेमंद होगा। इन बीमारियों में दवा जैसा है अनानास- Pineapple is the medicine for these diseases

इंफेक्शन से लड़ने में कारगर-effective in fighting infection

अनानास में विटामिन सी बहुत होता है और यही कारण है कि ये इंफेक्शन से लड़ने में मददगार होता है। बैक्टिरियल, वायरल या फंगल किसी भी तरह के इंफेक्शन वाली बीमारी में अनानास को खाना फायदा देता है। इससे इंफेक्शन खत्म होने में सहयोग मिलता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला-immunity booster विटामिन-सी से भरा अनानास इम्युनिटी बूस्टर फ्रूट्स में शुमार है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए रोज डाइट में अनानास को शामिल करना शुरू कर दें। बता दें कि एक कप अनानास में 78.9 मिलीग्राम विटामिन सी होता है और ये शरीर की डेली की विटामिन सी की जरूरत को अकेले ही पूरा कर देता है।

वेट लॉस में सहायक -effective in weight loss

डाइट्री फाइबर, वाटरी फ्रूट और विटामिन सी से भरा अनानास वेट लॉस के लिए भी है। ये तीनों ही चीजें मेटाबाॅलिक रेट को बढ़ाते हैं। तो अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपको अनानास जरूर खाना चाहिए। ब्रोमेलैन नामक यौगिक पाया जाता है, जिसमें एंटी-इंफ्लामेटरी गुण होते हैं और ये शरीर की सूजन को भी कम करता है। इसमें मैंगनीज पाया जाता है, जो मेटाबोलिज्म सही करता है और रक्तशर्करा नियंत्रित रखता है।

कैंसर से हो सकता है बचाव-prevent cancer

कैंसर से लड़ने में भी अनानास बहुत काम आता है। एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर अनानास शरीर को फ्री-रेडिकल्स से होने वाली क्षति से बचाता है। ये फ्री-रेडिकल्स कैंसर कोशिकाओं को बढ़ावा देते हैं। अनानास में बीटा-कैरोटीन होता है और ये पेट के कैंसर के जोखिम को कम करता है।

गठिया और सूजन को कम करने में मददगार-arthritis and inflammation

rescue

कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि अनानास में ब्रोमेलैन नामक यौगिक पाया जाता है, जिसमें एंटी-इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। ऐसे में अनानास का सेवन शरीर और जोड़ों के सूजन को कम करने में काफी मददगार हो सकता है। जिन लोगों को आर्थराइटिस की समस्या होती है उन्हें अनानास का जूस पीने से लाभ मिल सकता है। इसमें मैंगनीज पाया जाता है, जो शरीर की हड्डियों के लिए बहुत लाभकारी होता है।

दिन में कितनी बार अनानास का सेवन करना चाहिए-how many times a day should you consume pineapple दिन में केवल 2 बार अनानास का सेवन किया जा सकता है। सामान्य व्यक्ति को दिन में 5 बार अनानास खाने की सलाह दी जाती है। अगर आप अपने डाइट में अनानास जोड़ना चाहते हैं तो एक छोटी प्लेट से अधिक अनानास न खाएं।

अनानास खाने का सही समय और तरीका- right time and way to eat pineapple अनानास खाने का सही समय नाश्ते के साथ या दोपहर भोजन के बाद होता है। अनानास को छीलकर साबूत खाना चाहिए। जूस से ज्यादा फायदा साबतू खाना करता है। अनानास पर ऊपर से नमक न छड़कें। अगर नमक डालना है तो काला नमक और कालीमिर्च या जीरे के साथ खाएं।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।