Benefits of Wearing Gold: सोने के गहने भी बीमारियों से लड़ते हैं, जानिए गोल्ड थेरेपी और उससे जुड़े स्वास्थ्य लाभ

प्रचीन काल से ही सोने और चांदी का प्रयोग रोगों के इलाज में होता रहा है। सोना शरीर में ऊर्जा और गर्मी पैदा करता है और इससे सर्दी, जुखाम, ब्‍लड प्रेशर, सांस की बीमारी, ह्रदय संबंधी रोग तथा डिप्रेशन आदि से छुटकारा मिलता है।

क्या है गोल्ड थेरेपी क्या है-what is gold therapy

गोल्ड थेरेपी एक चिकित्सा विधि है, जिसमें बीमारियों के आधार पर सोने के गहने पहनाए जाते हैं, ताकि प्रेशर प्वाइंट और गोल्ड टच यानी स्पर्श चिकित्सा से बीमारियों को कंट्रोल में रखा जा सके।

गोल्ड पहनने से मिलने वाले फायदे-benefits of wearing gold बॉडी टेंपरेचर मेंटेन रहता है- प्योर गोल्ड एंटी इंफ्लेमेंटरी होता है। सूजन वाले हिस्से पर सोने का स्पर्श दर्द को कम और सूजन और जलन को शांत करता है। साथ ही गोल्ड पहनने से बॉडी टेंपरेचर मेंटेन रहता है। सोने के अलावा कॉपर में भी ये गुण होता है।

मेनोपॉज की दिक्कते होंगी दूर-प्योर गोल्ड मेनोपॉज के दौरान शरीर के संवेदनशीलता को कंट्रोल करता है। मेनोपॉज के दौरान गोल्ड पहनने से अचानक से तेज सर्दी या तेज गर्मी की समस्या दूर होती है।

घाव भरने में मददगार -गोल्ड शरीर के घाव या फोड़े-फुंसी को भरने और सूखने में मददगार होता है। सोने के टच से घाव या संक्रमण फैलता नहीं है और जल्दी ठीक होता है। वेदिक ग्रंथों में सोने के उपचार के बारे में विस्तार से बताया गया है।

स्किन के लिए अच्छा-गोल्ड स्किन को गर्माहट और सूथिंग वाइब्रेशन प्रोवाइ़ड करता है। इसे डेड स्किन हटती हैं और न्यू सेल्स बनने लगती है। एक्जिमा, फंगल संक्रमण, लाल चकत्ते, घाव, जलन आदि में सोने का टच बहुत फायदेमंद होता है।

एक्यूपंक्चर- दर्द को कम करने और शरीर में ऊर्जा प्रवाह को मुक्त करने के लिए सोने की नोक वाली सुइयों का उपयोग किया जाता है। इससे जोड़ों में सूजन और दर्द का इलाज होता है।

ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने लिए- सोने की तासीर गर्म इससे पहनने से शरीर रिचार्ज होता है। सोना किस अंग में पहनने से क्या लाभ-What are the benefits of wearing gold in which part

1. कानों में सोना पहनने से स्त्री रोग, कान के रोग, डिप्रेशन आदि सही होते हैं।

2. यदि दुबले-पतले लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं तो शरीर में कहीं भी सोना पहनना फायदेमंद होगा।

3. एकाग्रता बढ़ने के लिए तर्जनी अंगुली में सोने की रिंग पहननी चाहिए।

4. सर्दी जुकाम और सांस की बीमारी से बचने ले ए रिंग फिंगर में सोने की अंगूठी पहननी चाहिए।

5. रिंग फिंगर में सोना पहनना दिल और बीपी से जुड़ी परेशान को कंट्रोल करता है।

6. हार्मोनल दिक्कतों को कंट्रोल करने के लिए गले में चेन पहनना चाहिए।

7. हाथ में सोने की घड़ी या ब्रेसलेट पहनकर सांस के रोग और दिल की बीमारी की आशंकाओं को काफी हद तक घटाया जा सकता है।

तो सोने के गहने पहन कर आप अपने शौक पूरा करने के साथ बीमारी से बचाव भी कर सकते हैं। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।