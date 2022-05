kidney healing foods: किडनी के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं ये 5 फूड्स, देखें- लिस्ट

foods for kidney patients: किडनी में किसी भी तरह की समस्या से आप जूझ रहे तो आपको अपनी डाइट में रोज 5 चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए।

किडनी शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर करने का काम करती है, लेकिन अगर ये सही तरीके से काम न करें तो शरीर में गंदगी जमा होने लगती है और कई समस्याएं पैदा होने लगती हैं। किडनी को हेल्दी रखने के लिए डाइट पर फोकस करना जरूरी है।

these foods act like medicine for kidney