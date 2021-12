Best Yoga Asanas सर्दियों में घुटनों के दर्द से राहत देगा ये योग जानिए इसके फायदे

भारत को योग का देश भी कहा जाता है और आज के वक्त में दवाइयों से ज्यादा योग प्रचलित हो रहा है। भले ही किसी बीमारी से बचाव का यह सालों पुराना नुस्खा हो लेकिन अभी भी कई लोग फिर से खुद को स्वस्थ बनाने के लिए योग को चुन रहे हैं। दर्द रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार या फिर चिंता की समस्या हो योग हर मर्ज के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग आज लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।

Updated: December 19, 2021 10:32:16 am

नई दिल्ली : अगर घुटनों के दर्द के लिए योग की बात की जाए तो योग को ऑस्टियोअर्थराइटिस में प्रभावी माना गया है। ऑस्टियोअर्थराइटिस गठिया के सबसे सामान्य प्रकारों में से एक है। यह शरीर के किसी भी जोड़ को प्रभावित कर सकता है लेकिन इसमें घुटने सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में जोड़ों के दर्द के मरीजों को योग थेरेपी दी गई जिसके बाद उनके दर्द में काफी सुधार पाया गया। इस थेरेपी में शारीरिक आसन आसन श्वास अभ्यास प्राणायाम व ध्यान शामिल थे। शोध में माना गया कि योग थेरेपी कार्टिलेज में प्रोटिओग्लाइकन एक प्रकार का प्रोटीन को बढ़ा सकता है जिससे कार्टिलेज के नुकसान से बचाव हो सकता है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो यह मांसपेशियों की मजबूती के लिए मददगार हो सकता है। अगर दवाइयों के साथ योग को दिनचर्या में शामिल किया जाए तो यह घुटनों के दर्द के लिए असरदार हो सकता है ।

