Bitter Gourd Side Effects: इन 5 समस्याओं में रोज करेला खाने से बिगढ़ सकती है सेहत

karela side effects-करेला के साइड इफेक्ट शुगर लेवल लो हो तो बिलकुल न खाएं करेला-Avoid bitter gourd In low sugar level

अगर आपका शुगर लेवल डाउन रहता है तो आपको करेला बिलकुल नहीं खाना चाहिए। क्‍योंक‍ि करेला खाने से ब्‍लड शुगर लेवल कम होता है। वहीं, करेला का ज्‍यादा सेवन से हीमोल‍िट‍िक एनीम‍िया होने का खतरा बढ़ सकता है।

मिसकैरिज या गर्भस्‍थ श‍िशु को खतरा -Dangre for Miscarriage or baby in womb

करेले के बीज में मेमोरचेर‍िन नामक तत्व प्रेग्नेंसी में मिसकैरिज के खतरे को बढ़ाता है। कई बार ये गर्भस्‍थ श‍िशु के विकास को प्रभावित करने लगता है। इसलिए प्रेग्नेंसी में करेला खाने से बचना चाहिए।

लिवर को नुकसान- liver Problem

लिवर की सेहत के ल‍िए भी बहुत ज्यादा करेला खाना सही नहीं होता है। करेले में मौजूद लैक्‍ट‍िन लि‍वर में इंजाइम्‍स बढ़ा देता है जिससे लि‍वर में प्रोटीन का संचार रुक जाता है।

डायरिया का कारण- causes of diarrhea

अगर वेट कम करने या शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप बहुत अधिक करेला खाने लगें तो ये डायरिया का कारण बन सकता है। पेट में दर्द -causes of stomach pain)

करेले रोज या ज्यादा मात्रा में खाने से पेट दर्द की समस्‍या हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को सिर में दर्द या उल्टी भी हो सकती है। क‍िडनी की सेहत के लि‍ए भी करेले का ज्‍यादा सेवन नुकसानदायक माना जाता है।

तो करेला खाने से पहले अपनी समस्या पर ध्यान दें और बहुत ज्यादा मात्रा में करेला न खाएं।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।