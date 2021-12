ब्लैक टी हो या ग्रीन टी दोनों ही हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में होते हैं फायदेमंद,स्टडी

चाय का सेवन तो आप सभी करते ही होंगें लेकिन क्या आपको पता है अध्यन के अनुसार एक खुलासा किया गया है कि यदि आप ब्लैक या ग्रीन टी को अपनी रोजाना कि डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपके सेहत को स्वस्थ बना के रखने में सहायक होती हैं वहीं ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं

नई दिल्ली। अक्सर आप चाय का सेवन तो करते ही होंगें क्योंकि भारत में चाय का सेवन बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होता है,लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा मात्रा में दूध से बनी चाय का सेवन आपको नुकसान भी पंहुचा सकता है,इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इनके ज्यादा सेवन को अवॉयड करना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आप ग्रीन टी या ब्लैक टी को डाइट में शामिल करते हैं तो ये सेहत को स्वस्थ बना के रखने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं वहीं इनके सेवन से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। हाल ही में हुए कैलफोर्निया विश्विद्यालय के नए अध्यन के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ है कि ग्रीन टी और ब्लैक टी का सेवन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। वहीं इनके सेवन से आपका हार्ट भी लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है और कई बीमारियां भी दूर रहती हैं।

