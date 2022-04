Bland Diet: एसिडिटी, अल्सर और आंतों से जुड़े रोगों में फायदेमंद है ये डाइट, जानें क्या खाएं, क्या नहीं

Diet For acidity, ulcers and intestines: अगर आप एसिडिटी, अल्सर और आंत से जुड़ी समस्याओं से ग्रस्त हैं तो आपके लिए कैसी डाइट होनी चाहिए,चलिए जानें।





Published: April 24, 2022 10:59:26 am

आज आपको पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों में ब्‍लैंड डाइट लेने के बारे में बता रहे हैं। ये डाइट आपको इन रोगों से बचाती भी है और इन रोगों को ठीक करने में मदद भी करती है।

Bland Diet: beneficial in acidity, ulcers and diseases related to intestines