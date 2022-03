पलकों पर आ रही सूजन हो सकती है इस बीमारी का संकेत, बचाव से ही होगा उपचार

Blepharitis causes swelling on the eyelids: ऊपरी पलकों में कई बार सूजन आने लगती हैं और ये सूजन आंखों तक भी पहुंच जाती है। असल में ये सूजन एक बीमारी का संकेत है। ये बीमारी होती है, ब्लेफेराइटिस। ब्लेफेराइटिस क्या है और इसके लक्षण के साथ बचाव क्या हैं, चलिए जानें।

कई बार लोगों को आखों में दर्द के साथ पानी आना और खुजली की समस्या होती है। इसे आंखें लाल हो जाती हैं। कई बार समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो ये पलकों पर सूजन का कारण भी बन जाती है। अगर आपको लगता है कि ये आंखों की एलर्जी या ड्राई आई सिंड्रोम का लक्षण है, तो ऐसा नहीं है। ये लक्षण किसी एक दूसरी बीमारी का है। ये बीमारी ब्लेफेराइटिस होती हैं।

ब्लेफेराइटिस क्या होता है? मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी ज़्यादा देखने से यानी ज़्यादा स्क्रीन टाइम के कारण ब्लेफेराइटिस की समस्या देखने को मिलती है। इससे पलकों पर सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है और यही ब्लेफेराइटिसहेाता है। आईलिड यानी पलकों में मौजूद छोटी ग्रंथियों में इन्फेक्शन खास कर ऊपर पलक में होता है। ये आंखों के डैंड्रफ की तरह होता है और बालों के डैंड्रफ से भी इसका जुड़ाव होता है। बच्चें में यह समस्या ज्यादा नजर आती है। असल में पलकों की ग्रंथियों में इन्फेक्शन होने के कारण उनसे रिसाव होता है और ये पलक के ऊपर जमा हो जाता है। इससे पपड़ी बन जाती है और सूजन आने लगती है।

ब्लेफेराइटिस का लक्षण जानिए पलकों में सूजन के साथ खुजली होना और लाल हो जाना।

आंख से लगातार पानी गिरनते रहना। इससे आंखें चिपकने लगती हैं और कई बार जलन भी होती है।

आंखों से बहुत साफ न दिखना या ऐसा महसूस होना जैसे आंखों की पुतली पर कुछ आ गया हो।

कई बार आंखों में भारीपन के साथ दर्द महसूस होना।

आंखों पर स्टाई (फोड़ा सा) हो जाना।

पलकों से सूजन आंख तक आ जाना।

तेज रौशनी में देखने में पर परेशानी हेाती है। ऐसे पाएं बीमारी से निजात ऐसे पाएं बीमारी से निजात

पलकों को दिन में तीन से चार बार साफ पानी से साफ करें।

पलकों को गर्म पानी के भाप से सेंकें। इससे आसपास की ग्रन्थि तेल निर्माण के लिए सक्रिय होगी।

आंखों को हलके हाथों से मसाज करें इससे भी ग्लैंड्स एक्टिव होंगी और आराम मिलेगा।

गंभीर स्थितियों में डॉक्टर एंटीबॉयोटिक्स भी देते हैं।

स्क्रीन से नजरे हटा कर अधिक से अधिक आंखों को रेस्ट दें। इन बातों का रखें खास ख्याल

आंखों पर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप इस्तेमाल करते समय कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करने से बचना चाहिए। क्योंकि बूंदे लेंस के पीछे जमा हो जाएंगी और आपकी आंखों को परेशान करेंगी।

अगर आप एक ही समय में एक से ज़्यादा ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरे ड्रॉप का इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 5 मिनट उसे ऐसे ही छोड़ दें।

अगर आपकी परेशानी जारी रहती है तो अपने डॉक्टर या ऑप्टोमेट्रिस्ट (optometrist) को बताएं। वह आपको लुब्रिकेंट की सलाह दे सकते हैं।

एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या ड्रॉप का इस्तेमाल करते समय हल्की चुभन या जलन का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यह जल्दी चली जाएगी। अगर ऑइंटमेंट आपकी नज़र को धुँधली कर रही है तो ड्राइव ना करें। (डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। इनमें से किसी भी सलाह पर अमल करने या किसी तरीके को अपनाने का फैसला आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें।)

