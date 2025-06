Blood Donation : रेयर ब्लड ग्रुप अब नहीं बनेगा बाधा, नई रजिस्ट्री से मिलेगा फौरन खून

रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री’ ऑनलाइन पोर्टल है, इस पर दुर्लभ रक्त समूह वाले डोनर्स (रक्तदाताओं) की जानकारी दर्ज है। इसे भारत सरकार के ई-रक्तकोष प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, जिससे सभी ब्लड बैंकों का डेटा एक साथ जुड़ सके। इससे मरीजों व डॉक्टरों को पोर्टल के माध्यम से जरूरत के समय पर रेयर ब्लड की जानकारी और संपर्क तुरंत मिल सकेगा। गौरतलब है कि दुर्लभ समूह का रक्त खोजने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

रक्तदान कौन कर सकता है? (Who can Donate Blood) रक्तदान एक महान कार्य है लेकिन हर व्यक्ति इसके लिए उपयुक्त नहीं होता। नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार यह तय किया जाता है कि कौन रक्तदान कर सकता है:

रक्तदान करने के लिए योग्य व्यक्ति: आयु: 18 से 65 वर्ष के बीच होना चाहिए। वजन: न्यूनतम 50 किलोग्राम होना चाहिए। स्वास्थ्य: व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित न हो।

हीमोग्लोबिन स्तर: पुरुषों में कम से कम 13.0 g/dL महिलाओं में कम से कम 12.5 g/dL ब्लड प्रेशर: सामान्य सीमा में होना चाहिए। बीच का अंतर: दो बार रक्तदान के बीच कम से कम 3 महीने का अंतर होना चाहिए (पुरुषों के लिए)।

कौन नहीं कर सकता रक्तदान: (Who Cannot Donate Blood) गर्भवती या स्तनपान करा रही महिलाएं हाल में सर्जरी, टैटू या रक्त चढ़वाया हो (पिछले 6 महीने में) हेपेटाइटिस B या C, HIV, मलेरिया जैसी बीमारियां हो चुकी हों

डायबिटीज, हाइपरटेंशन (अनियंत्रित), दिल या किडनी की बीमारी हो जिनका हाल ही में कोरोना संक्रमण हुआ हो (पिछले 14-28 दिन में)