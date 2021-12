ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चलेगा कि डिप्रेशन का कारण और इसका इलाज,स्टडी

मूड डिसऑर्डर होने पर आपको अपने ही बॉडी के ऊपर कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, वहीं इसके होने पर मेन्टल हेल्थ और मूड डिसऑर्डर में भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अब एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि ब्लड टेस्ट के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि डिप्रेशन का क्या कारण है और इसका इलाज क्या है।

नई दिल्ली। आजकल कि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोगों के जीवन में किसी न किसी चीज का तनाव लगा ही रहता है, वहीं ये तनाव यदि ज्यादा बढ़ ज्यादा जाता है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं साथ ही साथ कई सारी मानसिक समस्याएं भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो दुनिया भर में करीबन 5 प्रतिसत आबादी किसी न किसी रूप से डिप्रेशन का शिकार है, वहीं इसके कारण आपके मूड के ऊपर भी कई प्रभाव पड़ते हैं। आप अक्सर चिड़चिड़े से रहते हैं वहीं लोगों से ज्यादा बात-चित को आप अवॉयड करते हैं। अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक स्टडी के मुताबिक मूड डिसऑर्डर और मेन्टल हेल्थ की बढ़ती समस्या से अब निजात मिलने के आसार काफी हद तक बढ़ गए हैं।

