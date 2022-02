शरीर से आती है बदबू, न करें नजरअंदाज हो सकती है ये बीमारियां

क्या आपको पता है कि शरीर या मुँह से यदि बदबू आती है तो इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, ऐसे में आपको यदि ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इसके पीछे कई कारण हो सकते है, इन लक्षणों को आपको अनदेखा या इग्नोर नहीं करना चाहिए।

शरीर या मुँह से दुर्गन्ध आना लोग इसे आमतौर पर एक आम लक्षण समझ लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये शरीर या मुँह में से बदबू आना एक आम संकेत नहीं है, यदि ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर अधिक दिखाई देते हैं तो ये एक प्रकार से बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसलिए जानिए कि यदि आपके शरीर में से या मुँह से बहुत ही ज्यादा दुर्गन्ध आती है तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी अनदेखा या इग्नोर न करें। ये लक्षण गंभीर हो सकते हैं, ऐसे में आपको इन लक्षणों के बारे में जरूर जानना चाहिए।

body smells then this disease can happen