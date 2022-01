Male Breast Cancer: पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण और लक्षण

Male Breast Cancer: पुरुषों में स्तन कैंसर होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर किसी पुरुष में रेडिएशन थेरेपी ली है, तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा हो सकता है। अत्यधिक वजन और मोटापा भी पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है।

Breast Cancer Causes and Symptoms In Male In Hindi