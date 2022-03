सुबह उठते ही होने लगता है सिर में दर्द और बेचैनी? तो जानिए इसकी वजह और बचने के उपाय

Causes of headache and vomiting on waking up in the morning: क्या सुबह उठते ही आपके सिर में तेज दर्द होता है। उलटी और बेचैनी के साथ अगर आपको लेटने पर दर्द और बढ़ जाता है तो इसके लिए कुछ और नहीं, आपकी गलत खानपान के तरीके हैं। ये बीमारी कोई गंभीर तो नहीं, लेकिन गंभीर स्थिति में बदल जरूर जाती है।

Published: March 16, 2022 02:17:53 pm

सिर में दर्द बहुत लोगाें को होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये दर्द सो कर उठते ही होने लगता है या नींद कई बार तेज दर्द के कारण ही खुलती है। रात में सोते समय भले ही आप स्वस्थ और बिना तनाव के सोए हों, लेकिन सुबह सिर का दर्द आपके सारे दिन को खराब कर देता है। खास बात ये है कि ये दर्द झुकने, हिलने या उठने-बैटने और लेटने से बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप इस बीमारी के कारण और बचाव के बारे में जरूर जानें। क्योंकि कई बार ये दर्द पेनकिलर से भी नहीं जाता और उलटी और बेचैनी से डेली के काम प्रभावित होने लगते हैं।

मॉर्निंग हैडेक की वजह

अगर मॉर्निंग में आपकी नींद सिर के दर्द के साथ खुल रही तो इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। वह है आपके देर रात खाना या खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पकड़ लेना। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपके खाने से पैदा हुई एसिडीटी और गैस सीधे आपके सिर तक पहुंचती हैं। कई बार खान पान में मिर्च मसाला न भी हो तो भी दर्द संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेटने से हमारे पाचन क्रिया पर फर्क पउ़ता है और रात के समय हमारी पाचन क्रिया स्लो होती है। ऐसे में लेटने पर खाना जल्दी नहीं पचना और एसिडीटी या गैस अधिक बनने लगता है। लेटे रहने की वजह से सारी गैस और एसिडीटी ऊपर की ओर आने लगती है और इस वजह से ही सिदर्द की समस्या हेाती है।

कैसे बचें सुबह होने वाले दर्द से

याद रखें सुबह वाला सिर दर्द हमारे गलत तरीके से खानपान से ही होता है। अगर हम अपने खानपान और तरीके को सुधार लें तो समस्या आसानी से दूर हो सकती है। याद रखें खाना खाने के करीब 2 से 3 घंटे आपको बिलकुल भी लेटना नहीं चाहिए। खाने के बाद टहला बहुत जरूरी हैं। इससे खाने के साथ पेट में गई गैस और खाने से बनने वाली एसिडिटी भी रिलीज हो जाती है। खाने और सोने में कम से कम तीन घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। इससे गैस या एसिडटी के सिर तक पहुंचे की संभावना बहुत कम होगी।

रात में भूल कर भी न खाएं ये चीजें

रात में हमेशा सुपाच्य खाना खाना चाहिए। अरहर की दाल, बादी चीजें जैसे गोभी, मूली, आदि को खाने से बचना चाहिए। अगर खिचड़ी खानी है तो आपको मूंग के दाल की खानी चाहिए। वहीं, रात के समय ठंडी दही या बहुत गर्म दूध को पीने से भी बचना चाहिए। क्योंकि ये सारी ही चीजें आपको गैस और एसिडटी दे सकते हैं। रात में खट्‌टे, तीखे और बहुत मिर्च मसाले वाले व्यंजन नहीं करने चाहिए। फल आदि खाने से भी बचना चाहिए।

गर एसिडीटी या गैस की समस्या है तो रखें इन बातों का ध्यान

सिर दर्द का एक बड़ा कारण एसिडीटी और गैस होते हैं। गैस और एसिडटी से होने वाले सिर दर्द में उलटी, बैचेनी की समस्या भी होती है। इससे ये बीमारी और गंभीर हो जाती है। अगर आप गैस और एसिडीटी से पीड़ित हैं तो आपको रात में खाना खाने के बाद सौफ जरूर खाना चाहिए। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है। अगर मिर्च-मसाला वाली चीजें खा ली हैं तो एंटी एसिड या गैस की दवा का सेवन करें। फास्ट फूड, ऑयली चीजें, नॉनवेज, आदि रात में बिलुकल भी न खाएं।

