जानिए 5 से 10 साल के बच्चों में हो वाली व्यवहार समस्या कारण और इनसे बचाव के टिप्स

आज कल बच्चों में डिसऑर्डर या मानसिक समस्या ज्यादा बढ़ रही है और हर माता-पिता अपने बच्चे की परवरिश अच्छे ढंग से करने की कोशिश करते हैं । और सभी की यही चाहत होती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर एक अच्चा व्यक्ति बने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों से बच्चों की आदतें बचपन से ही बिगड़ने लगती हैं। कई मामलों में माता-पिता द्वारा बच्चों पर अधिक दबाव डालने की वजह से तो कई बार बच्चों के गलत संगत में पड़ने की वजह से उनमें व्यवहार से जुड़ी कई समस्याएं हो जाती हैं।

causes of behavior problems in children of 5 to 10 years