Chest Pain: सीने में दर्द के कारण और सीने में दर्द होने पर आराम दिला सकते हैं ये खाद्य पदार्थ

Chest Pain: हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी समस्याओं के अलावा सीने में दर्द होने के कारणों में फेफड़ों से संबंधित बीमारी, छाती के अंदर सूजन होना, कोरोनरी धमनी में कोई छेद या खरोंच होने पर, पसलियों में दर्द या सूजन होना शामिल हैं। इसके अलावा, विटामिन डी की कमी, पेट में गैस या आहार नली में ऐंठन होने पर भी सीने में तेज दर्द हो सकता है।

Chest Pain Causes And Foods For Chest Pain In Hindi