Stomach Pain:खाने के तुरंत बाद ही पेट में होने लग जाता है दर्द, तो हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां, न करें इन्हें नजरअंदाज

Submitted by:

जयपुरPublished: Aug 25, 2023 09:49:11 am

Stomach Pain: खाना खाने के बाद पेट में दर्द होना बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दर्द बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे में इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए

common causes of stomach pain after eating