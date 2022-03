जोड़ों के दर्द और यूरिक एसिड बढ़ने पर जानिए क्या खाएं, नाश्ते से लेकर डिनर तक देखें ये मेन्यू

जोड़ों के दर्द और यूरिक एसिड बढ़ने पर जानिए क्या खाएं, नाश्ते से लेकर डिनर तक देखें ये मेन्यू

What to eat during high uric acid : एसिड का बढ़ना एक आम बात हो चुकी है। यूरिक एसिड के शरीर में बढ़ने का सबसे बड़ा लक्षण होता है शरीर के जोड़-जोड़ में दर्द। हद से ज्यादा बढ़ने पर ये किडनी के लिए भी हानिकारक हो जाता है। किडनी की फिल्टर करने की क्षमता पर यूरिक एसिड प्रभाव डालता है। यही कारण है कि शरीर में सूजन का बढ़ना और दर्द बना रहता है। यूरिक एसिड के मरीज को लेकर सबसे ज्यादा पाबंदी लगाई जाती है। ऐसे मे यह समझ नहीं आता कि खाया क्या जाए। तो चलिए आपकी इस पशेपेश को हम दूर कर देते हैं।

Published: March 09, 2022 11:41:45 am

शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से न केवल शरीर के जोड़-जोड़ में दर्द होता है, बल्कि इससे शरीर में सूजन भी आती है और कई बार उल्टी की समस्या भी शुरू हो जाती है। बॉडी में जब यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है तो यह क्रिस्टल्स में टूटकर हड्डियों के बीच जमा होने लगता है। जोड़ों के बीच गैप में ये कण जा कर जमा होने लगते हैं और इसी कारण गठिया का खतरा पैदा होता है।

खानपान की गलत आदते, बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज न करने की आदत के चलते ही यूरिक एसिड शरीर में बढ़ने लगता है। कई बार यूरिक एसिड या गठिया जेनेटिक वजहों से भी होता है। लेकिन इसे सही खानपान और एक्सरसाइज के जरिये टाला जा सकता है।

यूरिक एसिड अगर आपके शरीर में बढ़ गई है तो ऐसा नहीं कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। खानपान में विशेष सावधानी बरतकर और कुछ एक्सरसाइज के जरिये यूरिक एसिड को कंट्रोल में किया जा सकता है। शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से चलने-फिरने और उठने-बैठने में तकलीफ, हाथों की उंगलियों और गांठों में तेज दर्द समेत कई तरह की परेशानियां होती हैं। गंभीर मामलों में तो किडनी फेलियर और हार्ट अटैक की भी संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए जानें की यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है तो आपकी डाइट में क्या चीजें शामिल करनी चाहिए।

ब्रेकफास्ट : यूरिक एसिड मरीज को सुबह के समय फाइबर रिच वाली चीजें खानी चाहिए। जैसे नाश्ते में आप में ओट्स, दलिया और केला या पपीता खा सकते हैं। फाइबर रिच वाली चीजें यूरिक एसिड को कम करने में सहायक होती हैं।

लंच-डिनर में- दोपहर या रात के खाने में भी आपको हाई फाइबर डाइट ही लेनी चाहिए। गेहूं, ज्वार, बाजरा से बनी रोटियां और चावल के साथ आप आलू या कद्द की सब्जी ले सकते हैं। कम मात्रा में लाल दाल भी खा सकते हैं।

सलाद - खाने के साद आप खीरा और गाजर अधिक मात्रा में खाएं। इससे भी आपका यूरिक एसिड कम होगा।

सलाद- खाने के साथ अधिक से अधिक मात्रा में गाजर और खीरा खाएं। गाजर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करने में अच्छे होते हैं। ये एंजाइम रक्त में यूरिक एसिड के संश्लेषण को बढ़ावा देते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण ये शरीर से यूरिक एसिड की मात्रा को बाहर निकालने में भी सहायक होते हैं। उन लोगों के लिए भी खीरा एक बढ़िया विकल्प है, जिनके खून में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है।

फल-सब्जियां- फल में आप विटामिन सी से भरे फल खा सकते हैं। हर दिन 500 मिलीग्राम विटामिन सी के सेवन से यूरिक एसिड के स्तर को कम समय में कम किया जा सकता है। संतरे या मीठे नीबू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है।

अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लें- पानी एक प्राकृतिक क्लींजर होता है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इसलिए रोजाना कम से कम 10-12 गिलास पानी जरूर पिएं। तरल पदार्थ भी फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये शरीर से यूरिक एसिड को उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसलिए, अधिक तरल पदार्थ और पानी पीने से यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन, याद रखें कि सही प्रकार के जूस और तरल पदार्थ चुनें।

(डिस्क्लेमर: आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।)

