Side Effects of Salt : जानिए जरुरत से ज्यादा नमक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है

Side Effects of Salt : जरुरत से ज्यादा नमक का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नमक के बिना खाना बेस्‍वाद और फीका लगता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है। इससे आपको कई समस्याएं हो सकती है। ज्यादा मात्रा में नमक लेने से हाई बीपी की शिकायत रहती है।

Side Effects of Salt : नमक बिना खाना बेस्‍वाद और फीका लगता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है।खाने में अगर नमक की मात्रा ज्‍यादा हो जाए तो खाने का पूरा स्‍वाद खराब हो जाता है। उसी तरह अगर शरीर में ज्‍यादा मात्रा में नमक जाने लगे तो यह सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, एक स्वस्थ व्यक्ति को 1 दिन में 5 ग्राम तक नमक का सेवन करना चाहिए, यदि किसी की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो वह 2.5 ग्राम नमक 1 दिन में ले सकता है। और यदि कोई स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए 1 ग्राम नमक की मात्रा पर्याप्त है। आइए जानते है ज्यादा नमक खाने के नुकसान के बारे में

