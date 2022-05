Cholesterol-BP-Sugar Reducing Foods: ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करती हैं ये 4 सस्ती चीजें, जानिए इनके फायदे

कोलेस्ट्रॉल से लेकर बीपी और शुगर तक को कंट्रोल करेंगी ये चीजें -These things will control from cholesterol to BP and sugar जामुन

जामुन ऐसा फल है जो तीन बीमारियों को कंट्रोल में रखता है। बीपी से लेकर शुगर और कोलेस्ट्रॉल तक में जामुन रोज खाना बहुत तेजी से असर करता है। गर्मियों में जामुन या उसके बीज का पाउडर खाएं। इससे पेट को ठंडक मिलेगी और बीमारियां भी कंट्रोल में रहेंगी। जामुन ब्लड में हिमोग्लोबिन लेवल में सुधारने, जिद्दी कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने और इंसुलिन को रेग्युलेट करने का काम करता है। साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को लो करता है। स्ट्रोक और दिल की बीमारियों में भी ये फायदेमंद हैं।

चुकंदर

गर्मियों में चुकंदर बेहद सस्ता होता है और इसे खाने से आपको एक या दो नहीं, बल्कि कई तरह के फायदे होते हैं। चुकंदर में फोलेट होता है, जो ब्लड वेसल को डेमेज होने से बचाता है। साथ ही इसमें मौतूद नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड प्रेशर कम करता है। वहीं ये नेचुरल वे में ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। रफेज और पानी से भरा होने के कारण ये वेट लॉस और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है।

लहसुन

लहसुन ब्लड शुगर, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण दवा की तरह काम करता है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत काम करता है। रोज सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इससे हाइपर टेंशन की समस्या दूर होती है। लहसुन में मौजूद एलिसन हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और दिल की बीमारियों का रिस्क कम करता है।

कद्दू के बीज

कद्दू ही नहीं, कद्दू के बीज भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। कद्दू के बीज में अनसैचुरेटेड फैट होता है और इसमें आयरन की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। इसमें मौजूद हाई फाइबर डायबिटीज का रिस्क भी कम करता है। कद्दू के बीजों में मौजूद मैग्नेशियम और जिंक जैसे मिनरल ब्लड प्रेशर लेवल को कम करने में भी लाभदायक माने जाते है।हाई बीपी से लेकर कोलेस्ट्रॉल और वेट लॉस में इसके बीज को भून कर खाना से बीमारियां भी कंट्रोल होती हैं और स्वाद भी बना रहता है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।