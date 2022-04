Corona Immunity Boosting Tips: गर्मी और कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूर खाएं ये फूड्स, बेहद सस्ती, लेकिन दवा से बेहतर करती हैं काम

Immunity Boosting Foods: कोरोना से लड़ने के लिए शरीर को अंदर से मजबूत होना चाहिए और इसके लिए डाइट और एक्सरसाइज ही काम आ सकते हैं। तो चलिए आज आपको उन सस्ती चीजों के बारे में बताएं जो दवा से बेहतर इम्युनिटी बढ़ाने के काम आती हैं।

Published: April 22, 2022 07:23:05 am

गर्मी जनित बीमारियां और कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कमजोर इम्युनिटी बीमारी से लड़ने में नाकाम होती है। इसलिए जरूरी है कि सभी को अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें रोज शामिल करनी चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली हैं। बच्चों पर कोरोना का खतरा ज्यादा है और उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। ऐसे में कुछ चीजें रोज बच्चों को दवा की तरह मान कर खिलाना शुरू कर दें।

cheap foods that boost immunity

उल्टी-दस्त, सिर में दर्द और बुखार और गले में इंफेक्शन का लक्षण कोरोना का भी है और सामान्य रूप से गर्मी जनित बीमारियों का भी होता है। इंफेक्शन से होने वाली इन बीमारियों से लड़ने में इम्युनिटी का मजबूत होना ही काम आता है। तो चलिए जानें कि बेहद सस्ती वो चीजें क्या हैं जो विटामिन और मिनरल्स की गोलियों से ज्यादा बेहतर काम करती हैं।

इम्युनिटी बढ़ाने वाले घरेलू उपाय (immunity boosting home remedies) रोग-प्रतिरोधक या इम्युनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपको सामान आपके किचन में भी मिल जाएगा, जिसका आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि आपके किचन में ऐसी क्या चीजें मौजूद हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर कोविड-19 वायरस के संक्रमण के खतरे को कम करेंगी-

1.अदरक का सेवन: अदरक में एंटीऑक्सिडेंट और इंफ्लेमिट्री की मात्रा पाया जाता है। ऐसे में एंटीवायरल से भरपूर अदरक आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है। 2.हल्दी का सेवन: एंटीऑक्सिडेंट और इंफ्लेमिट्री की मात्रा से भरपूर हल्दी आपके शरीर को एलर्जी से लडऩे में सक्षम बनाता है। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, गर्म दूध में एक चम्मच हल्दी पाउडर डालकर पीना बहुत फायदेमंद होता है।

3अलसी का सेवन: अलसी के छोटे-छोटे बीज आपके दिल से लेकर दिमाग तक को स्वस्थ रखता है। इसमें एंटी एलर्जिक सीलियम और ओमेगा-3 फैटी ऐसिड पाया जाता है। एक चम्मच अलसी के बीज को गर्म दूध के साथ पीने से या फिर सलाद या दही के साथ इसका सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है।

4.दालचीनी का सेवन: दालचीनी आपकी इम्यूनिटी मजबूती करने में काफी कारगर है। खासकर सर्दी और सीजनल फ्लू में यह अपने एंटी वायरल और एंटी फंगल गुणों के कारण दवा का काम करता है। सब्जी में मसाले के रूप में तो दालचीनी प्रयोग होता ही है, आप दालचीनी की चाय का सेवन भी कर सकते हैं।

5.तुलसी का सेवन : औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी कई बीमारियों में बेहद कारगर है। इसके सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। वहीं, तुलसी के पत्तों का खाली पेट सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। हर दिन तुलसी की 5 पत्तियां, एक चम्मच शहद के साथ खाने से रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके साथ 2 से 3 काली मिर्च के दाने भी चबाना फायदेमंद होता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएने के लिए इन बातों पर भी दे ध्यान? To increase immunity, pay attention to these things too

रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून पावर (immunity power) को बढ़ाने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको घर के अंदर ही रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity) बढ़ाने का सामान मिल जाएगा। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने इम्युनिटी सिस्टम यानी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को घरेलू उपायों के द्वारा कैसे बढ़ा (boosting immunity with home remedies) सकते हैं-

1.खट्टे फलों का सेवन करें हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढाने के लिए प्रतिदिन की डाइट में कुछ खट्टे फलों जैसे- नींबू,संतरे और मौसंबी में से कुछ भी जरूर शामिल करना चाहिए। अगर ये न खा सकें, तो हर रोज कम से कम एक आंवला जरूर खाएं। दरअसल, खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्त्रोत (good sources of vitamin c) होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम कर इम्यून सिस्टम को बढ़ाते (boosting the immune system) हैं।

2.खूब पानी पिएं जल ही जीवन है, यह बात तो लगभग- लगभग सभी लोग जानते हैं। हालांकि, पानी पीने के फायदे (benefits of drinking water) क्या – क्या हैं? यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल, पानी चेहरे पर निखार लाने के साथ ही हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अच्छे मात्रा में पानी के सेवन करने से हमारे शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। हालांकि, फ्रिज का पानी पीने से परहेज करें। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए पानी को सामान्य तापमान या फिर गुनगुना कर पिएं। गौरतलब है कि पानी शरीर को डीहाइड्रेशन से भी बचाता है। इसलिए कम से कम 8 ग्लास पानी प्रतिदिन जरूर पीना चाहिए।

3.फाइबर की मात्रा बढ़ा दें हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रतिदिन फाइबर युक्त खाना जितना खाया जाता है, उतना स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। इससे न सिर्फ दिल मजबूत होता है, बल्कि हाई ब्ल्ड प्रेशर और स्ट्रोक का खतरा (stroke risk) भी कम होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार हर एक युवा को 15 ग्राम फाइबर अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फल, ओट्स, ब्रोकली और दालें भी फाइबर से भरपूर होती हैं।

4.प्रतिदिन कसरत करें कोरोना वायरस या किसी भी वायरस के संक्रमण (Coronavirus disease) से बचने के लिए इम्युनिटी सिस्टम का बहुत बड़ा रोल रहता (role of immunity system) है। इसलिए इसे बढ़ाने के लिए हर रोज हल्की कसरत और मॉर्निंग वॉक जरूरी करें। यह भी कोशिश करें कि सुबह की 20 से 30 मिनट तक धूप भी आपके शरीर को मिल सके।

ये उपाय आपको बीमारी होने की स्थिति में भी अंदर से मजबूत बनाए रखने में मददगार होंगे। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें