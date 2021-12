Covid-19 : ओमिक्रोन के बाद अब 'डेल्मीक्रोन' का बढ़ता खतरा

कोरोना वायरस ने पिछले दो साल से देश और दुनिया में कोहराम मचा रखा है। एक वेरिएंट जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है। वुहान वेरिएंट पहली लहर लाया डेल्टा ने दुनियाभर में तबाही मचाई और अब ओमीक्रोन अपना भयावह रूप दिखा रहा है। इस बीच ओमीक्रोन के भाई' का पता चला है। दरअसल अमेरिका और यूरोप के देशों में स्थिति बिगड़ती जा रही है और माना जा रहा है कि वहां 'डेल्मीक्रोन वेव' चल रही है। भारत में भी केस धीरे-धीरे बढ़े हैं। अमेरिका के कई राज्यों में ओमिक्रोन और डेल्टा के मिले-जुले मामले सामने आ रहे हैं. तो चलिए हम आपको डेल्मीक्रोन के लक्षण के बारे में बताते हैं।

नई दिल्ली : कुछ एक्सपर्ट इस वेव को डेल्मीक्रोन वेव कह रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की टास्क फोर्स के सदस्य शशांक जोशी का कहना है कि अमेरिका और यूरोप में डेल्मीक्रोन डेल्टा और ओमीक्रोन स्पाइक के कारण केस की छोटी सुनामी आ रही है। उन्होंने कहा कि यह देखना अभी बाकी है कि भारत में ओमीक्रोन का कितना और कैसे असर होगा। भारत में डेल्टा वेरिएंट काफी फैला था फिलहाल देश में यह भी मौजूद है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में डेल्टा की जगह ओमीक्रोन लेता जा रहा है लेकिन अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि डेल्टा डेरिवेटिव्स और ओमीक्रोन का क्या असर होगा।

Corona Virus New Variant Delmicron and what are its symptoms