Health Tips: कैसे पता करें कि आपको सर्दी है, फ्लू या कोविड-19

Health Tips: कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व परेशान हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद से अब इसकी तीसरी लहर ओमाइक्रोन तेजी से आगे बढ़ रही है। कोरोना का ये रूप बहुत ज्यादा संक्रामक है इसलिए लोग बहुत जल्दी इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। हालत ये है कि अब लोग मौसमी बुखार या बदन दर्द जैसे लक्षण दिखने पर भी तुरंत घबरा जा रहे हैं। सर्दी-खांसी, बुखार, बदन में दर्द, गले में खराश- ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सर्दी, फ्लू और कोरोना वायरस तीनों में नजर आते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग यह अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें सामान्य सर्दी-जुकाम और वायरल फ्लू हुआ है या फिर कोरोना वायरस। फ्लू और कोविड-19 के लक्षण देखकर इनमें फर्क ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। सिर्फ टेस्ट के जरिए ही ये बताना संभव है कि वास्तव में इंसान किस बीमारी का शिकार है। आइए जानते हैं सर्दी, फ्लू और कोरोना वायरस में क्या अंतर है?

