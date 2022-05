Covid Mask Side Effects: गर्मियों में मास्क पहनना दे रहा बीमारी, जानिए इसके साइड इफेक्ट और बचाव के बेहद आसान तरीके

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन इसके साइड़ इफेक्ट से कैसे बचा जाए, चलिए जानें। साथ ही ये भी जानें कि मास्क पहनने से किस तरह की समस्याएं हो रही हैं।

मास्क पहनने से होने वाली दिक्कतें

न्यूयॉर्क-प्रेस्बिटेरियन, अमेरिका में मॉर्गन स्टेनली चिल्ड्रन हास्पिटल की रिपोर्ट के अनुसार मास्क पहनना शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी पैदा करता है। लंबे समय तक मास्क पहनने से सिरदर्द, मुंहासे, फेस पर चकत्ते और खराब मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हो रही है। गर्मी में मास्क पहनने से मुंह के आसपास पसीने एकत्र होने लगता है इससे दिक्कते बढ़ रहीं। साथ ही सांस लेने में तकलीफ की समस्या समाने आ रही। मास्‍क पहनने से शरीर में ऑक्‍सीजन का स्‍तर घटने लगता है औरकार्बन डाई ऑक्‍साइड का स्‍तर बढ़ने लगता है।

मास्क लगाते समय रखें इस बात का जरूर ध्यान

अगर आप सर्जिकल मास्क यूज कर रहे तो उसे बदलते रहें। हर 6 घंटे में मास्क को बदलना होगा। मास्क में पसीने और धूल जमा होते हैं और बार-बार स्किन पर टच होने से एलर्जी, दाने या मुहांसे की समस्या पैदा करते हैं। इसलिए मास्क को साफ रखें और एक ही मास्क को लंबे समय तक न पहनें।

मास्क के साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए क्या करें-what to do to avoid the side effects of the mask 1. मास्क हमेशा सिर के पीछे डोरी बांधने वाला यूज करें। इससे कान के पीछे होने वाले दर्द से बच सकते हैं।

2. मास्क लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से धो लें और तब मास्क लगाएं 3. अगर आप बहुत मेकअप यूज करती हैं तो इसे बंद कर दें, क्योंकि मास्क से पसीना और नमी बनी रहती है और इससे दानों की समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि स्किन मास्क लागने से ज्यादा ऑयली हो जाती है।

4. मास्क लंबे समय तक लगाने से बचने के लिए बीच-बीच में उसे हटाते रहें। इसके लिए यह ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई न हो। ताकि इंफेक्शन का खतरा न रहे। 5. मास्क अगर पसीन से गिला हो गया है तो उसे बदल दें। इससे इंफेक्शन या दानों की समस्या दूर होगी।

6. बीच-बीच में खुली हवा में जाएं और मास्क हटा कर स्किन को सुखा लें। इससे स्किन भी सांस लेगी और ऑक्सीजन की कमी भी शरीर में नहीं होने पाएगी। 7. आप चाहें तो मास्क के अंदर नॉन वूवन टिशू का यूज करें, ताकि ये एक्सेस पसीने को सोखता रहे, लेकिन अगर सांस लेने में दिक्कत होती हो तो ऐसा बीच-बीच में कर सकते हैं।

तो ये उपाय आपको मास्क से होने वाली दिकक्त से बचा सकते हैं। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।