कोरोना वायरस किडनी को पंहुचा सकता है नुकसान,अध्यन के दौरान हुआ है खुलासा

एक नए अध्यन इस बात का खुलासा हुआ है कि कोविड यदि हो जाता है तो ये आपके किडनी को भी नुकसान पंहुचा सकता है, ये संक्रमण इतना शक्तिशाली है।

नई दिल्ली। जर्मन और डच वैज्ञानिकों की एक टीम के एक अध्ययन के अनुसार, COVID-19 किडनी के अंदर सीधे सेलुलर क्षति का कारण बनता है, जिससे ऊतक के निशान या किडनी फाइब्रोसिस में योगदान होता है। यह अध्ययन सेल स्टेम सेल जर्नल में प्रकाशित हुआ था।

गुर्दे पर SARS-CoV-2 के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए, जर्मनी में RWTH Uniklinik Aachen और नीदरलैंड के रेडबौड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने 62 COVID-19 ICU पेशेंट्स (61 शव परीक्षण और एक बायोप्सी) के किडनी के ऊतक को एकत्रित किए। .

फिर टीम ने कोविड रोगियों के इन किडनी के ऊतकों की तुलना अस्पताल के अन्य पेशेंट्स में गैर-कोविड(जिनको कोरोना नहीं था) से संबंधित फेफड़ों के मुद्दे और स्वस्थ लोगों के एक समूह के लिए की।







covid may directly affects kidneys can cause tissue scarring,study