चौंकाने वाला खुलासा, कोविड वायरस फेफड़ों में दो साल तक रह सकता है

जयपुरPublished: Dec 14, 2023 01:25:28 pm Submitted by: Manoj Kumar

एक अध्ययन में पता चला है कि कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस सार्स सीओवी-2 कुछ व्यक्तियों के फेफड़ों में संक्रमण के बाद 18 महीने तक रह सकता है।

एक अध्ययन में पता चला है कि कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस सार्स सीओवी-2 कुछ व्यक्तियों के फेफड़ों में संक्रमण के बाद 18 महीने तक रह सकता है। नेचर इम्यूनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि कोविड वायरस का बने रहना जन्मजात प्रतिरक्षा की विफलता से जुड़ा हुआ है।