Curd in uric acid: यूरिक एसिड में क्या दही खाना सही है? जानिए खट्टी चीजों को लेकर इस बीमारी में क्या कहता है मेडिकल साइंस

Is it right to eat sour things in high uric acid: हाई यूरिक एसिड की समस्या में खट्‌टी चीजें या दही खाना क्या सच में हानिकारक होता है? मेडिकल साइंस क्या कहता है इस बारे में चलिए जानें।

Published: April 22, 2022 11:44:13 am

शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना जोड़ों में दर्द और ऑर्थराइटिस की समस्या को बढ़ाता है। खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से हाथ-पैर में जकड़न आने लगती है और मूवममेंट में दिक्कत होती है। असहनीय दर्द भी होता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में डाइट सबसे महत्वपूर्ण होती है। अमूमन यह कहा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ने पर दही या खट्‌टी चीजें बिलकुल नहीं खानी चाहिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ लें।

Is it right to eat sour things in high uric acid?

यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन के अधिक सेवन से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है, लेकिन दही या खट्‌टी चीजों को लेकर मेडिकल साइंस आम धारणाओं को खरिज करता है।

हाई यूरिक एसिड में दही कितनी सुरक्षित- How safe is curd in high uric acid यूरिक एसिड हाई होने पर दही को लेकर हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसे खाएं या नहीं। तो जान लें पोषक तत्व से भरी दही को आप यूरिक एसिड में भी खा सकते हैं। दही खाने से यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं बढ़ता है, बल्कि गर्मियों में ये आपके पाचन तंत्र और इम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। दही ताजी और लो फैट या स्किम्ड मिल्क से बनी होनी चाहिए।

यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या नहीं खाना चाहिए?-What not to eat when uric acid rises? यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए आपको ट्रांस फैट का बेहद कम मात्रा में या बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। शराब या रेड मीट का सेवन यूरिक एसिड को हाई कर देता है। इसके अलावा आपको मीट या मछली का भी सेवन से भी बचना चाहिए। शुगर युक्त पेय पदार्थ और चीनी का भी कम मात्रा में सेवन करना चाहिए।

इन बातों का भी रखें ध्यान 1. इसके लिए आपको अपना वजन कम रखने की जरूरत है और नियमित तौर पर कोई न कोई एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए।

2. इसके अलावा भरपूर मात्रा में विटामिन सी का सेवन करें। इससे यूरिक एसिड का स्तर कंट्रोल में रहता है।

3. आपको कम फैट वाले फूड्स का सेवन करना चाहिए ताकि आपके शरीर स्वस्थ रहे।

तो अब से आप नींबू पानी पीने या दही खाने से बिलकुल भी परहेज न करें। हां, बस इसे संतुलित मात्रा में खाना चाहिए।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें