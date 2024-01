'Disease X' नाम का अज्ञात राक्षस, क्या ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक होगा?

Submitted by:

जयपुरPublished: Jan 17, 2024 09:28:20 am

कोरोना का भूत अभी तक लोगों के दिमाग से भागा नहीं है कि वैज्ञानिकों और दुनिया के बड़े नेताओं की चिंता बढ़ा रही है एक नई, रहस्यमयी बीमारी - "Disease X". ये अभी तक कोई खास वायरस नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि भविष्य में कोई नई, जानलेवा बीमारी फैल सकती है, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो.

Davos Debates Disease X: The Unknown Pandemic Lurking in the Shadows