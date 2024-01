एक गुफा में मिला कोरोना से भी घातक वायरस, इंसानों तक पहुंचने का खतरा!

थाईलैंड के एक गुफा में वैज्ञानिकों ने एक नया और खतरनाक चमगादड़ वायरस खोजा है, जो इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। चिंताजनक बात यह है कि ये वायरस कोरोना जितना ही खतरनाक हो सकता है, और इंसानों तक पहुंचने का रास्ता भी मौजूद है।

Deadly virus found in cave, could be deadlier than Covid-19