Pregnancy Tips:  प्रेग्नेंसी में इन 5 विटामिन-मिनरल्स की कमी है खतरनाक, शिशु के दिल से लेकर दिमाग तक पर पड़ेगा असर

deficiency of 5 minerals in pregnancy is dangrous:प्रेग्नेंसी प्लान करने वाली या प्रेग्नेंट लेडीज को अपने शरीर में 5 मिनरल्स की कमी बिलकुल नहीं होने देनी चाहिए।

Published: April 22, 2022 01:12:27 pm

गर्भवती होने के लिए ही नहीं, गर्भस्थ शिशु को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए मां के शरीर में भरपूर विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए। कई बार गर्भधारण यानी कंसीव करने में महिलाओं को दिक्कत आती है और इसके पीछे कुछ खास मिनरल्स की कमी होती है। वहीं, कई स्थितियों में गर्भधारण तो महिला कर लेती है, लेकिन स्वस्थ शिशु को जन्म नहीं दे पाती।

गर्भधारण और स्वथ्स शिशु के लिए पोषक तत्वों से भरपूर और एक संतुलित आहार लेना मां के लिए जरूरी है। तो चलिए जानें कि वो कैन से मिनरल्स हैं जो गर्भधारण करने और शिशु को हेल्दी रखने के लिए बेहद जरूरी हैं।

Important Minerals For Conceiving and Healthy Child-गर्भधारण और स्वस्थ शिशु के लिए आवश्यक मिनरल्स 1. आयरन (Iron)

शरीर में खून की कमी मां और शिशु दोनों के लिए खतरा पैदा करती है। अगर आयरन की कमी हो तो पहले तो मां बनने में परेशानी होगी, दूसरे अगर गर्भ ठहर गया तो शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास सही नहीं होने पाएगा। डिलिवरी के समय मां की जान को भी खतरा रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी में या प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं तो आयरन रिच फूड्स पालक, कद्दू के बीज, सूखे खुबानी, सहजन, चुकंदर का सेवन बढ़ा दें।

2. कैल्शियम और विटामिन डी (Calcium And Vitamin D)

शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी मां बनने में बाधक होता है। वहीं, प्रेग्नेंसी में इसकी कमी शिशु में हड्‌डी संबंधित और मानसिक विकार होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कैल्शियम के बेहतर अवशोषण के लिए विटामिन डी होना भी उतना ही जरूरी है। मशरूम, तिल, चिया के बीज, टोफू, बीन्स, दाल, बादाम का दूध का सेवन अधिक करें। साथ ही 15-20 मिनट के लिए में सुबह की पहली धूप लें।

3. विटामिन बी12 (Vitamin B12)

यह विटामिन डीएनए, स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। साथ ही यह स्वस्थ तंत्रिका तंत्र (Nervous System) के विकास का समर्थन करता है। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको शरीर में विटामिन बी12 की कमी को जरूर पूरा कर लेना चाहिए। पालक, चुकंदर और चने जैसे फूड्स में भरपूर मात्रा में विटामिन बी12 होता है।

4. फोलिक एसिड (Folic Acid)

फोलिक एसिड मां के साथ ही गर्भ में बच्चे के मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। यह बच्चे में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी संबंधी समस्याओं के जोखिम कम करने में मदद करता है। पालक, ब्रोकली, मटर, बीन्स, दाल, केला फोलिक एसिड (Folic Acid Rich Foods In Hindi) के अच्छे स्रोत हैं।

5. विटामिन सी (Vitamin C)

विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बेहद आवश्यक है। साथ ही यह कोशिकाओं की रक्षा करता है और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। नींबू, आंवला अमरूद, जामुन, कीवी जैसे फूड्स में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले विटामिन सी को डाइट में शामिल करना जरूरी है।



प्रेगनेंसी में खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। किसी एक विटामिन की कमी से भी परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए बैलेंस डाइट लें और नियमित अपना चेकअप कराते रहें। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

