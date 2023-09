डिप्रेशन और चिंता मल्टीपल स्क्लेरोसिस के संकेत हो सकते हैं

एक नए शोध में पता चला है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस (MS) की शुरुआत से पहले के वर्षों में लोगों को मानसिक बीमारी होने की संभावना लगभग दोगुनी होती है। MS एक ऑटोइम्यून विकार है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिका तंतुओं को ढकने वाली सुरक्षात्मक म्यान (मायलिन) पर हमला करती है, जिससे मस्तिष्क से और मस्तिष्क तक संचार बाधित होता है।

Health news : Depression and anxiety can be signs of multiple sclerosis