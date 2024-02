इस विषय से जुड़े स्टूडेंट्स को ज्यादा आते हैं सुसाइड के ख्याल

इस विषय से जुड़े स्टूडेंट्स को ज्यादा आते हैं सुसाइड के ख्याल

जयपुरPublished: Feb 21, 2024 12:07:32 pm Submitted by: Manoj Kumar

Depression and suicide

: एक नए अध्ययन में पाया गया है कि कॉलेज के छात्रों में डिप्रेशन का खतरा बढ़ रहा है और इसका संबंध सुसाइड के ख्यालों से भी हो सकता है। यह अध्ययन खासकर साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए चिंताजनक है।

हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि कॉलेज के छात्रों, खासकर विज्ञान के छात्रों में, डिप्रेशन और आत्महत्या (Depression and suicide) के विचारों के बीच एक मजबूत संबंध है। क्या है आत्महत्या के विचार? What are suicidal thoughts?





यह भी पढ़ें महीने में 8 दिन रहता है सिर दर्द? सावधान! हो सकता है हार्ट फेल, हाई बीपी और डिप्रेशन का खतरा



अध्ययन में क्या हुआ? दिल्ली-एनसीआर के कॉलेजों के 200 छात्रों पर ये अध्ययन किया गया। इनमें 100 विज्ञान के छात्र (50 लड़के और 50 लड़कियां) और 100 सोशल साइंस के छात्र (50 लड़के और 50 लड़कियां) शामिल थे। आत्महत्या (Suicide) के विचार वो ख्याल होते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचता है। ये एक गंभीर मुद्दा है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।दिल्ली-एनसीआर के कॉलेजों के 200 छात्रों पर ये अध्ययन किया गया। इनमें 100 विज्ञान के छात्र (50 लड़के और 50 लड़कियां) और 100 सोशल साइंस के छात्र (50 लड़के और 50 लड़कियां) शामिल थे। क्या पाया गया? अध्ययन में पाया गया कि: विज्ञान के छात्रों में डिप्रेशन (Depression) का स्तर काफी ज्यादा था। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी वजह ये हो सकती है कि उन्हें अच्छी रैंक लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और कई परीक्षाएं देनी होती हैं।

इसके अलावा, माता-पिता का दबाव, शिक्षकों का दबाव और अन्य छात्रों के साथ घुलने-मिलने में परेशानी भी डिप्रेशन (Depression) का कारण बन सकते हैं।



विज्ञान के छात्रों में आत्महत्या के विचार भी ज्यादा पाए गए।



यह भी पढ़ें हार मानने से पहले पढ़िए, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं आपका डिप्रेशन दूर





अध्ययन के सुझाव: अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि हर कोर्स के लिए अलग से काउंसलर होने चाहिएं, ताकि छात्रों को अपनी पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सके। इससे उनका तनाव (Tension) कम होगा और वो बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। इन छात्रों पर डिप्रेशन और आत्महत्या (Depression and suicide) के विचारों को मापने के लिए अलग-अलग टेस्ट किए गए।विज्ञान के छात्रों में डिप्रेशन (Depression) का स्तर काफी ज्यादा था। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी वजह ये हो सकती है कि उन्हें अच्छी रैंक लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और कई परीक्षाएं देनी होती हैं।इसके अलावा, माता-पिता का दबाव, शिक्षकों का दबाव और अन्य छात्रों के साथ घुलने-मिलने में परेशानी भी डिप्रेशन (Depression) का कारण बन सकते हैं।विज्ञान के छात्रों में आत्महत्या के विचार भी ज्यादा पाए गए।अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि हर कोर्स के लिए अलग से काउंसलर होने चाहिएं, ताकि छात्रों को अपनी पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सके। इससे उनका तनाव (Tension) कम होगा और वो बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे। डिप्रेशन और आत्महत्या (Depression and suicide के विचार गंभीर मुद्दे हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इससे जूझ रहा है, तो मदद लेने में देर न करें। आप किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं या हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर: स्नेहआश्रम हेल्पलाइन: 1441 (24 घंटे)

वंदना इंटरनेशनल फाउंडेशन: 18002333300 (24 घंटे)

कोइराला संजीवनी: 18001208200 (24 घंटे) पढ़ना जारी रखे