मर्द डिप्रेशन पर खुलकर बात नहीं करते, ये हैं लक्षण, पहचानिए आपके बीच कोई अकेला तो नहीं

जयपुरPublished: Nov 29, 2023 11:38:37 am Submitted by: Jaya Sharma

How to recognize depression in men: महिलाएं हो या पुरुष, जीवन में किसी न किसी परिस्थिति पर डिप्रेशन का अनुभव करते हैं। जिस रफ्तार से लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहे हैं, उससे पुरुषों में भी डिप्रेशन की समस्या बढ़ रही है। स्थिति यह है कि वह इस बारे में खुलकर बात भी नहीं करते, जबकि डिप्रेशन एक गंभीर स्थिति है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करती है।

पुरुष भी डिप्रेशन की स्थिति से अलग नहीं हैं। पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को छिपाकर इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते

कुछ डेटा के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में डिप्रेशन का अनुभव ज्यादा होता है। लेकिन पुरुष भी डिप्रेशन की स्थिति से अलग नहीं हैं। पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को छिपाकर इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते। ऐसे में आपके बीच कोई पुरूष फैमिली मेम्बर या दोस्त डिप्रेशन में हो सकता है और जरूरी नहीं कि इसकी जानकारी आपको हो। पुरुषों में डिप्रेशन बेहद आम बात है, जिसके लक्षण अलग-अलग होते हैं और कभी-कभी पहचानना कठिन होता है। यदि आपको लगता है कि आप या आपका कोई खास अवसाद से जूझ रहा है, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।