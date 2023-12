डायबिटीज: भारत में 10 करोड़ लोग प्रभावित, 2045 तक 20 करोड़ होने की आशंका

Submitted by:

भारत में डायबिटीज़ का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. 30 साल में मरीज़ों की संख्या तीन गुना हो गई है. अब करोड़ों लोग मधुमेह से जूझ रहे हैं. ये चिंताजनक स्थिति डराने वाली है, लेकिन इसका मुकाबला भी किया जा सकता है. आइए समझें क्यों भारत में इतने लोग डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं और इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं.

Diabetes epidemic in India, two-thirds of people in cities affected