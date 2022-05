cockroaches Problem: अगर आपको लगता है कि चूहे और मच्छर ही ज्यादा खतरनाक हैं तो आपको बता दें कि आपके घर में मौजदू कॉकरोच भी जानलेवा बीमारियों की वजह हो सकते हैं।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि घर में मौजूद कॉकरोच अस्थमा से लेकर मेनिनजाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। कई और बीमारियां कॉकरोच के कारण होती हैं। तो चलिए जानें कि इन तिलचट्‌टों से कौन-कौन सी बीमारियां फैलती हैं और इनसे निजात पाने के घरेलू नुस्खे क्या हैं।

diseases are caused by cockroaches, home remedies to rid off