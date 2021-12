Deficiency Of Vitamin C: जानिए शरीर में विटामिन सी के कमी के कारण हो सकती है आपको ये बीमारियां

नई दिल्ली। Deficiency Of Vitamin C: विटामिन-सी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी विटामिन में से एक है। विटामिन सी मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक है। यह एस्कॉर्बिक अम्ल होता है जो कि हर तरह के सिट्रस फल में जैसे, नींबू, संतरा, अमरूद, मौसमी आदि में पाया जाता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो इम्यूनिटी तो कमजोर होती ही है, साथ ही कई अन्य बीमारियों को होने की संभावना भी बढ़ जाती है जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है, जिसमें शरीर में थकान, मासंपेशियों की कमजोरी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, मसूढ़ों से खून आना और टांगों में चकत्ते पड़ने जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं उन रोगों पर जो विटामिन सी की कमी के कारण हो सकते हैं।

Diseases caused due to deficiency of vitamin c