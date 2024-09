Cashews And Almonds : इन बीमारियों में भूल कर भी नहीं करें काजू, बादाम सेवन, हो सकती है अनेक समस्याएं

Cashews And Almonds : ड्राई फ्रूट्स का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत सही माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स के सेवन हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ही अच्छी रहती है। लोग अच्छी सेहत के लिए ड्राई फ्रूट्स (Cashews And Almonds ) का सेवन ​लिमिट ज्यादा कर लेते हैं और उनको समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है।

जयपुर•Sep 02, 2024 / 03:15 pm• Puneet Sharma

Cashews And Almonds : ड्राई फ्रूट्स का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत सही माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स के सेवन हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों ही अच्छी रहती है। लोग अच्छी सेहत के लिए ड्राई फ्रूट्स (Cashews And Almonds ) का सेवन ​लिमिट ज्यादा कर लेते हैं और उनको समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। अकसर लोगों को पता नहीं रहता है​ कि ड्राई फ्रूट्स (Cashews And Almonds ) उनकी सेहत को नुकसान भी पहुचा सकता है।

ऐसे ड्राई फ्रूट्स में काजू और बादाम मुख्य रूप से शामिल हैं, जो कई बीमारियों में हमें नहीं खाना चाहिए। अगर इन बीमारियों में आपने काजू और बादाम का सेवन किया तो समस्या बढ़ सकती है। डायबिटीज और थायराइड काजू बादाम (Cashews And Almonds ) का सेवन हमारे शरीर को गर्मी पहुंचाता है और जब काजू बादाम () का सेवन हमारे शरीर को गर्मी पहुंचाता है और जब डायबिटीज और थायराइड वाले लोग इनका सेवन करते हैं तो उनको इसकी ज्यादा समस्या हो सकती है। डायबिटीज वाले लोगों की दवा चालू रहती है तो इसलिए वे एक साथ दोनों का सेवन नहीं कर सकते हैं। मोटापे से ग्रसित जो लोग मोटापे से ग्रसित है उनको काजू, बादाम का सेवन करने से बचना चाहिए। क्योंकि इनमें फैट की मात्रा होती है और यदि मोटे लोग इसका सेवन करते हैं तो उनका मोटापा कम नहीं होगा। मेनोपॉज काजू और बादाम (Cashews And Almonds ) की तासीर गर्म होती है और यदि महिलाएं इसका सेवन करती है तो इसके परिणाम ज्यादा घातक हो सकते हैं। मेनोपॉज का मतलब हैं महिलाओं के मासिक धर्म का बंद होना। इस अवस्था में उनकी प्रजनन क्षमता कम होने लगती है माइग्रेन और सिरर्दद माइग्रेन और सिरर्दद के मरीजों को काजू, बादाम का सेवन नहीं करने कि सलाह दी जाती है क्योंकि इनमें मौजूद अमीनो एसिड सर दर्द और माइग्रेन का कारण भी बन सकता है। ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर कि समस्या रहती है उनको इनका सेवन नहीं करने कि सलाह दी जाती है। काजू, बादाम सोडियम पाया जाता है जो हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को बढाता है। पथरी की समस्या जिस व्यक्ति को स्टोन यानी पथरी की समस्या है उन्हें बादाम का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीर में मौजूद ऑक्सलेट हमारे शरीर को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जिन व्यक्तियों को स्टोन की समस्या है उन्हे भूलकर भी बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

