Benefits of Dragon Fruit: ड्रैगन फ्रूट स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें लायकोपीन और बीटा कैरोटीन होता है जिससे कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। ड्रैगन फ्रूट को पिताया फ्रूट या सुपर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है भारत में ड्रैगन फ्रूट को कमलम के नाम से जाना जाता है। ड्रैगन फल का सेवन करने से जोड़ो के दर्द को काम किया जा सकता है।

Dragon fruit is very beneficial for your health