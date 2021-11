Jaggery Tea Benefits: सर्दियों में गुड़ इसलिए भी खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और और यह शरीर को अंदर से गर्माहट प्रदान करता है। सर्दियों में गुड़ की चाय पीने से न सिर्फ शरीर गर्म रहता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जो हमें कई तरह के बीमारियों से भी बचाता है। सिर से पैर तक की कई बीमारियों में गुड़ की चाय बहुत फायदेमंद है।

Drink jaggery tea to boost your immunity in winters