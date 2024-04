40 साल से ऊपर वालों के लिए यह जांच कराना ज़रूरी, नहीं तो...

देखने की क्षमता कम हो सकती है Ability to see may be reduced इन लक्षणों को नज़रअंदाज़ करने से ग्लूकोमा (Glaucoma) की वजह से आंखों के बाहरी हिस्से से देखने की क्षमता कम हो सकती है और ये नुकसान ठीक नहीं हो सकता। केजीएमयू के नेत्र विभाग के डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल का कहना है कि ग्लूकोमा आंखों के अंदर तरल पदार्थ जमा होने से होता है, जिससे आंखों की नसों पर दबाव पड़ता है और ये नसें खराब हो सकती हैं।



40 साल से ऊपर वालों के लिए यह जांच कराना ज़रूरी

It is necessary for people above 40 years of age to get this test done उन्होंने आंखों की नियमित जांच करवाने पर ज़ोर दिया, खासकर 40 साल से ऊपर वालों के लिए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि अगर आपके परिवार में किसी को ग्लूकोमा है, आपको बार-बार चश्मा बदलना पड़ता है या आंखों में कोई तकलीफ रहती है, तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए।



यह भी पढ़ें-भारत में युवाओं में बढ़ रहा है मोतियाबिंद, डॉक्टरों ने चेताया



उन्होंने आंखों की नियमित जांच करवाने पर ज़ोर दिया, खासकर 40 साल से ऊपर वालों के लिए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि अगर आपके परिवार में किसी को ग्लूकोमा है, आपको बार-बार चश्मा बदलना पड़ता है या आंखों में कोई तकलीफ रहती है, तो आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए।

केजीएमयू के नेत्र विभाग के एक अन्य डॉक्टर एस.के. भास्कर का कहना है कि आंखों के अंदर तरल पदार्थ जमा होता है, जिसे जलीय हास्य (Aqueous humor) कहते हैं। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए इस तरल पदार्थ का निकास सही से होना ज़रूरी है।





स्टेरॉयड के ज़्यादा इस्तेमाल से भी आंखों की समस्या हो सकती है Excessive use of steroids can also cause eye problems उन्होंने बताया कि स्टेरॉयड के ज़्यादा इस्तेमाल से भी आंखों की समस्या हो सकती है। जागरूकता की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का पता चल रहा है और पिछले पांच सालों में ग्लूकोमा के मरीज़ों की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ी है। इसमें जागरूकता बढ़ने और बेहतर जांच के तरीकों का भी योगदान है।

आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती Eyesight can be lost forever

लेकिन, बहुत से लोग ग्लूकोमा को मोतियाबिंद समझ लेते हैं, जिससे इलाज में देरी हो जाती है। मोतियाबिंद के उलट, ग्लूकोमा का इलाज न कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। लेकिन, बहुत से लोग ग्लूकोमा को मोतियाबिंद समझ लेते हैं, जिससे इलाज में देरी हो जाती है। मोतियाबिंद के उलट, ग्लूकोमा का इलाज न कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।

डॉक्टर भास्कर ने 40 साल से ऊपर के उन लोगों के लिए आंखों के दबाव और रेटिना की जांच करवाने पर ज़ोर दिया है जिन्हें आंखों से देखने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि ग्लूकोमा का जल्दी पता चलने से इलाज जल्दी शुरू हो सकता है और आंखों की रोशनी कम होने से बचाया जा सकता है।