जानिए सर्दियों में स्किन पर मक्खन से निखार लाने आसान तरीका

सर्दी के मौसम में चेहरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है । सर्दियों में स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए हम कई तरह के मॉइस्चराइजर और सीरम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मार्केट में मौजूद मॉइस्चराइजर और सीरम से एलर्जी होती है। जिसकी वजह से स्किन पर रैशेज और खुजली की शिकायत होने लगती हैं। अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो ताजे मक्खन का इस्तेमाल करें। ताजे मक्खन के इस्तेमाल से सर्दियों में स्किन पर होने वाली परेशानी दूर हो सकती है।

easy way to improve the skin with butter in winter