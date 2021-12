Side Effects Banana: अधिक मात्रा में केले का सेवन सेवन करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। केला स्वस्थ तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन से सभी लाभ उलटे भी पड़ सकते हैं। केला का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको पेट में दर्द और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। केले में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता हैं जिसे पचाना मुश्किल हो सकता हैं।

Eating bananas in excess can be harmful to your health