मेथी और कलौंजी साथ खाने की डाले आदत, शुगर से लेकर वेट और बाल तक के लिए है फायदेमंद

benefits of eating Fenugreek and Kalonji together: मेथी या कलौंजी आपने अलग-अलग तो जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों को साथ खाने के कई फायदे होते हैं। स्किन से लेकर बालों तक की हर समस्या का इलाज इनमें छुपा होता है।

Published: March 09, 2022 10:46:17 am

किचन में मौजूद कई मसाले हमारी सेहत के लिए वरदान होते है, बस उसे खाने की सही तरीका और विधि पता होनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वालें कई फलों, सब्जियों, मसालों में औषधिय गुणों की भरमार होती है। ठीक उसी तरह सब्जियों के छौंके में यूज होने वाले कई बीज भी हमारी सेहत से लेकर स्किन और बालों तक के लिए फायदेमंद होता है। तो चलिए आपको आज मेथी और कलौंजी को साथ खाने के कुछ ऐसे अचूक फायदे बताएं, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा।

मेथी और कलौंजी साथ खाने की डाले आदत, शुगर से लेकर वेट और बाल तक के लिए है फायदेमंद

मेथी और कलौंजी अक्सर ही हम मसालों में छौंक के लिए करते हैं,लेकिन क्या आपको पता है कि ये बीज अगर भिगों कर साथ खाएं जाएं तो आपकी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो चलिए आज जानते हैं मेथी और कलौंजी एक साथ खाने से कौन-कौन से फायदे मिलते हैं।

मेथी और कलौंजी खाने के फायदे

मेथी और कलौंजी दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मेथी में डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, फोलेट, कैल्शियम और आयरन उच्च होता है। साथ ही मेथी दाना मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस और सोडियम का भी अच्छा सोर्स है। इसके अलावा कलौंजी में विटामिंस, फाइबर, कैल्शियम, मिनरल्स और प्रोटीन अधिक होता है। मेथी और कलौंजी के बीज पाचन में सुधार करते हैं, साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद हैं।

1. पाचन में सुधार

मेथी दाना और कलौंजी दोनों ही पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने वाले होते हैं। गैस, ब्लोटिंग और पेट दर्द की समस्या को दूर करने के लिए अगर मेथी और कलौंजी रोज खाना चाहिए। मेथी और कलौंजी आंतों की सफाई करता है, कब्ज से राहत दिलाता है।

2. लिवर के लिए फायदेमंद

कलौंजी लीवर को हेल्दी बनाने में बहुत कारगर है। लीवर पर जमा फैट हटाने में कलौंजी का कोई तोड़ नहीं। ये लीवर की हर समस्या में काम आती है। जब कलौंजी को मेथी के साथ खाया जाता है तो इससे लिवर पर जमा फैट तेजी से कम होता है।

3. डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद

मेथी दाना और कलौंजी डायबिटीज रोगियों के लिए भी बहुत कारगर है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में दोनों ही बहुत कारगर होती हैं। ये इंसुलिन प्रतिरोध को कम कर देती हैं। मेथी और कलौंजी के बीज पैनक्रियाज में बेटा-सेल फंक्शन को बढ़ाने में भी मदद करते हैं।

4. त्वचा और बालों के लिए लाभकारी

मेथी दाना और कलौंजी के बीज प्रोटीन, विटामिंस और अन्य जरूर पोषक तत्व खूब होते हैं और कलौंजी में फाइबर, अमीनो एसिड, विटामिन बी, विटामिन बी 12, नियासिन और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। जब ये दोनों साथ खाए जाते हैं तो इससे स्किन से लेकर बालों की हर समस्या दूर होती है। इसे खाने के साथ बालों में लगाना भी फायदेमंद होता है।

5. कैंसर से बचाव

मेथी और कलौंजी में एंटी कैंसर गुण होते हैं, जो कैंसर के जोखिम को कम करते हैं। लेकिन यह कैंसर का इलाज बिल्कुल नहीं है। कैंसर रोगियों को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

मेथी और कलौंजी का सेवन कितना और कैसे करें

मेथी और कलौंजी के बीज एक-एक चम्मच लें और इसे रात भर के लिए पानी में भिगा दें। अगले दिन इस पानी को छान कर पी लें और बचे हुए मेथी और कलौंजी को चबा कर खा लें। चाहें तो इसके पानी में आप नींबू और शहद भी मिला लें। याद रखें इसे खाली पेट पीना ही लाभप्रद होता है।

मेथी और कलौंजी के नुकसान

मेथी और कलौंजी दोनों ही गर्म तासीर के हैं। इसलिए इसका सेवन दिन में एक बार से ज्यादा न करें। दस ग्राम दोनों बीज मिलाकर लेना आपके पूरे दिन की खुराक के लिए सही होगा। बार- बार मेथी और कलौंजी खाने से स्किन रैशेज, पेट में गड़बड़ी, उल्टी और कब्ज की समस्या हो सकती है। मेथी और कलौंजी के बीज एक-एक चम्मच लें और इसे रात भर के लिए पानी में भिगा दें। अगले दिन इस पानी को छान कर पी लें और बचे हुए मेथी और कलौंजी को चबा कर खा लें। चाहें तो इसके पानी में आप नींबू और शहद भी मिला लें। याद रखें इसे खाली पेट पीना ही लाभप्रद होता है।मेथी और कलौंजी दोनों ही गर्म तासीर के हैं। इसलिए इसका सेवन दिन में एक बार से ज्यादा न करें। दस ग्राम दोनों बीज मिलाकर लेना आपके पूरे दिन की खुराक के लिए सही होगा। बार- बार मेथी और कलौंजी खाने से स्किन रैशेज, पेट में गड़बड़ी, उल्टी और कब्ज की समस्या हो सकती है।

(डिस्क्लेमर: आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।)

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें