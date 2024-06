Childhood Air Pollution : बचपन में प्रदूषित हवा, जीवनभर फेफड़ों की परेशानी

वायु प्रदूषण के संपर्क से अस्थमा और खांसी के लक्षणों में बढ़ोतरी Exposure to air pollution increases symptoms of asthma and cough दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (USC) के वैज्ञानिकों ने पाया कि बचपन में वायु प्रदूषण (Childhood Air Pollution) के संपर्क और वयस्कों में ब्रोंकाइटिस के लक्षणों के बीच का संबंध, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, लगातार खांसी, या ठंड से जुड़ी बिना बलगम उत्पादन की समस्या, तब भी बना रहता है जब शोधकर्ताओं ने शुरुआती जीवन में अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के लक्षणों के लिए समायोजन किया।

यह अध्ययन अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड क्लिनिकल केयर मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है और इसमें 1,308 बच्चों के स्वास्थ्य अध्ययन प्रतिभागियों को शामिल किया गया, जिनकी औसत आयु उनके वयस्क आकलन के समय 32 वर्ष थी।

परिणामों से पता चला कि एक-चौथाई प्रतिभागियों ने पिछले 12 महीनों के भीतर ब्रोंकाइटिस के लक्षणों का अनुभव किया था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और छोटे कणों से बच्चों के श्वसन तंत्र पर गंभीर प्रभाव केक स्कूल ऑफ मेडिसिन में जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान की सहायक प्रोफेसर एरिका गार्सिया ने कहा, “ये निष्कर्ष बताते हैं कि बचपन में वायु प्रदूषण (Childhood Air Pollution) का हमारे श्वसन तंत्र पर अधिक सूक्ष्म प्रभाव होता है, जो वयस्कता में भी हमें प्रभावित करता है।”

ब्रोंकाइटिस के लक्षणों की उपस्थिति का संबंध जन्म से लेकर 17 वर्ष की आयु तक दो प्रकार के प्रदूषकों के संपर्क से पाया गया। पहले समूह में वायु में छोटे कण होते हैं, जैसे कि धूल, पराग, जंगल की आग से राख, औद्योगिक उत्सर्जन, और वाहन के निकास उत्पाद।

दूसरे समूह में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जो ऑटोमोबाइल, विमान, नाव और बिजली संयंत्रों में दहन का उप-उत्पाद है और यह फेफड़ों के कार्य को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। अस्थमा पीड़ित बच्चों में वायु प्रदूषण का असर अधिक मजबूत अध्ययन ने बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वे वायु प्रदूषण के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। उनके श्वसन और प्रतिरक्षा प्रणाली अभी भी विकासशील होती हैं और वयस्कों की तुलना में, वे अपने शरीर के वजन के अनुपात में अधिक वायु लेते हैं।

टीम ने यह भी पाया कि बचपन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कण पदार्थ के संपर्क का वयस्कों में ब्रोंकाइटिस के लक्षणों पर प्रभाव उन लोगों के लिए अधिक मजबूत था जिन्हें बचपन में अस्थमा का निदान किया गया था।

(IANS)