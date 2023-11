अत्यधिक शराब का सेवन, आपके दिल के लिए एक टाइम बम, जानिए एक दिन में कितना पैग है सुरक्षित

Published: Nov 21, 2023

How Much Alcohol is Right :क्या शराब पीना हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा सकता है? एक महिला या पुरुष के लिए अलकोहल के कितने पैग खतरे की घंटी हो सकते हैं, चलिए जानें।

रोज शराब पीने वालों को ही नहीं, कभी-कभी अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं तो आपके दिल का दौरा पड़ने के चांसेज ज्यादा होंगे। शराब पीना कई बीमारियों की जड़ है। यदि आप शराब का सेवन कर रही हैं, तो आपको कई गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं। बहुत अधिक शराब पीने से उच्च रक्तचाप, मोटापा, स्ट्रोक, स्तन कैंसर, लिवर और किडनी डैमेज और डिप्रेशन तक का खतरा बढ़ता है।