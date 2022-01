Core strengthen Exercises: कोर स्ट्रैंथ बेहतर बनाने के लिए अपनाएं ये एक्सरसाइज

Core strengthen Exercises: ब्रिज एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले फर्श पर योग मैट बिछाकर उस पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें तथा हथेलियां फर्श को स्पर्श करें। इसके बाद अपने घुटनों को मोड़ने के साथ ही तलवों को जमीन पर टिकाए रखें।

Exercise to Strengthen Your Core In Hindi