Bone tumor : बोन ट्यूमर को न करें नजरअंदाज

आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे बोन टयूमर को नजरअंदाज करना आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है।

वर्ल्ड कैंसर डे नजदीक आ रहा है ऐसे में लोगों को कैंसर के प्रति धीरे-धीरे जागरूक करने के कई अनेक अभियान चलाए जाएंगे। और लोगों का इसके तरफ जागरूक होना अत्यंत जरूरी भी है। कोरोना काल में लोगों ने अपने कैंसर हेल्थ को काफी नजरे नजर अंदाज करा है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं बोन टयूमर के बारे में की कैसे बोन टयूमर कैंसर में भी विकसित हो सकता है । और कई अन्य प्रकार के असाधारण बीमारियों का रूप ले सकता है। बोन ट्यूमर का सही समय पर जांच और उचित इलाज अत्यंत जरूरी है।

