Fatigue Symptoms: सोकर उठने के बाद थकान से हैं परेशान? आजमाएं ये 5 आसान उपाय

Fatigue Symptoms: सुबह उठकर अक्सर हमें एक अजनबी दर्द सिर में और शरीर में थकान का अहसास होता है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इस थकावट के स्थायी रूप से बने रहने से जीवन में असहानीय कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। इस स्थिति को मेडिकल साइंस में "क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम" भी कहा जाता है

Fatigue Symptoms : Tired even after waking up? These tips can help