World Liver Day 2022:डायबिटीज और हार्ट डिजीज की वजह बनता है फैटी लिवर, जानिए कैसे बचें

Fatty Liver connection diabetes-heart disease: फैटी लिवर के कारण डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा रहता है। अगर आप भी फैटी लिवर से ग्रस्त हैं तो कुछ उपाय बीमारियों से बचा सकते हैं।

Published: April 18, 2022 11:40:05 am

फैटी लिवर की समस्या इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ रही है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये बीमारी केवल लिवर को ही क्षतिग्रस्त नहीं करती बल्कि हार्ट अटैक और ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है। संभव है कि आपके हार्ट डिजीज और डायबिटीज के पीछे कारण फैटी लिवर हो।

Fatty Liver connection diabetes-heart disease

न्यू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिसर्च में इस बात की पुष्टी हुई है कि लिवर पर जमती वसा की परत दिल और बल्ड शुगर के लिए खतरनाक होती है। Know About Fatty Liver Disease: फैटी लिवर के बारे में जानें

लिवर खाना पचाने, एनर्जी देने और खतरनाक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। लिवर का वजन 1200 से 1500 ग्राम तक होता है और इसमें समान्यत: 5 प्रतिशत वसा होता है, लेकिन जब वसा की मात्रा 10 प्रतिशत तक पहुंच जाती है तो लिवर फैटी माना जाता है। फैटी लिवर को दो प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से एक बिना शराब के कारण होने वाला फैटी लिवर है और दूसरा शराब के कारण होने वाला फैटी लिवर है।

फैटी लिवर के लक्षण-Symptoms Of Fatty liver

फैटी लिवर के लक्षणों में थकान और पेट की दायीं तरफ ऊपरी हिस्से में दर्द होना मुख्य हैं। जब समस्या गंभीर होती है तो पेट का असामान्य तरीके से फूलना, उल्टी, गैस, भूखन लगना, नींद न आना, ब्लड शुगर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों के संकेत भी मिलने लगते हैं।

फैटी लिवर होने का खतरा किसे

एल्कोहॉलिक लोगों में एल्कोहॉलिक फैटी लिवर होता है, जबकि जो शराब नहीं पीते उन्हें होने वाले फैटी लिवर यानी नॉन-एल्कोहॉलिक फैटी लिवर का खतरा रहता है। इन लोगों को रहना चाहिए सचेत, क्योंकि इनमें फैटी लिवर बनने के चांसेज जयादा होते हैं।

डायबिटीज के मरीज

मोटापे से ग्रसित लोग

ज्यादातर उम्रदराज लोग

कोलेस्ट्रॉल या ट्राईग्लिसराइड ग्रस्त लोग

हाई ब्लड प्रेशर के मरीज Fatty Liver Prevention: फैटी लिवर से बचने के लिए क्या करें?

फैटी लिवर के कारण केवल डायबिटीज या हार्ट डिजीज का ही नहीं, लिवर डैमेज, लिवर इंफ्लामेशन या लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस, हेफेटाइटिस आदि का भी खतरा रहता है।

लिवर की समस्या से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान- Keep these things in mind to avoid liver problem अनियंत्रित वजन ना बढ़ने दें।

कम नमक और मीठे वाली डाइट लें।

फलों का पर्याप्त सेवन करें।

रोजाना एक्सरसाइज करने से लिवर में फैट कम होता है।



डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

